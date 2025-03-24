У Сумах вдалося загасити всі осередки займання після ракетного удару РФ

Верхолази ДСНС працюють на висоті, де проводиться демонтаж аварійних конструкцій. Роботи тривають.

Наразі у Сумах функціонують два мобільні "пункти незламності", які розгорнули рятувальники. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники ліквідували всі осередки займання після російської атаки по Сумах. ПНаразі проводиться демонтаж аварійних конструкцій.

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