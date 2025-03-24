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У Сумах вдалося загасити всі осередки займання після ракетного удару РФ

Проводиться демонтаж аварійних конструкцій.

У Сумах вдалося загасити всі осередки займання після ракетного удару РФ
Фото: ДСНС України

Рятувальники ліквідували всі осередки займання після російської атаки по Сумах. ПНаразі проводиться демонтаж аварійних конструкцій.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Суми: рятувальники ліквідували всі осередки займання", —  ідеться у повідомленні.

Наразі у Сумах функціонують два мобільні "пункти незламності", які розгорнули рятувальники. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам.

Верхолази ДСНС працюють на висоті, де проводиться демонтаж аварійних конструкцій. Роботи тривають.

  • За оновленою інформацією, внаслідок російської ракетної атаки по Сумах травмовано 88 людей, серед них 17 дітей. Також газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у шести.
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