У Сумах вдалося загасити всі осередки займання після ракетного удару РФ

Рятувальники ліквідували всі осередки займання після російської атаки по Сумах. ПНаразі проводиться демонтаж аварійних конструкцій.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Суми: рятувальники ліквідували всі осередки займання", — ідеться у повідомленні.
Наразі у Сумах функціонують два мобільні "пункти незламності", які розгорнули рятувальники. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам.
Верхолази ДСНС працюють на висоті, де проводиться демонтаж аварійних конструкцій. Роботи тривають.
- За оновленою інформацією, внаслідок російської ракетної атаки по Сумах травмовано 88 людей, серед них 17 дітей. Також газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення – у 18, холодна вода – у шести.