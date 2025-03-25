Reuters: Білий дім чекає на "позитивне оголошення" за підсумками переговорів з РФ

Спільна заява перебуває на затвердженні у Москві та Вашингтоні.

За інформацією агенції Reuters, в адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що за підсумками 12-годинних перемовин з росіянами у Саудівській Аравії "було досягнуто прогресу", а найближчим часом має статися "позитивне оголошення".

Проєкт спільної заяви було надіслано до Вашингтона та Москви, де сторони мають його затвердити. Планується, що оприлюднення відбудеться у вівторок.

Офіційно від Сполучених Штатів лунала заява про те, що темою цього раунду обговорення мирних ініціатив було відновлення угоди про безпечну навігацію у Чорному морі. Проте Дональд Трамп під час спілкування з журналістами додав, що перемовини стосували питання "поділу територій" та "керування енергостанцією".