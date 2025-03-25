На Херсонщині через РФ загинула людина, і ще шестеро – поранені

Упродовж доби окупанти атакували 26 населених пунктів Херсонщини. Через агресію росіян загинула людина, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Надеждівка, Білозерка, Придніпровське, Микільське, Станіслав, Кізомис, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Новорайськ, Зміївка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Качкарівка, Костирка, Львове, Миколаївка, Саблуківка, Червоний Маяк, Олександрівка, Шляхове та місто Херсон.

Також ворог скерував ракетний удар балістикою по Херсонському району.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки.

Також окупанти понівечили гаражі та приватний автомобіль.