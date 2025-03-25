Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через РФ загинула людина, і ще шестеро – поранені

Окупанти атакували 26 населених пунктів області.

На Херсонщині через РФ загинула людина, і ще шестеро – поранені

Упродовж доби окупанти атакували 26 населених пунктів Херсонщини. Через агресію росіян загинула людина, ще шестеро отримали поранення. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Надеждівка, Білозерка, Придніпровське, Микільське, Станіслав, Кізомис, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Новорайськ, Зміївка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Качкарівка, Костирка, Львове, Миколаївка, Саблуківка, Червоний Маяк, Олександрівка, Шляхове та місто Херсон.

Також ворог скерував ракетний удар балістикою по Херсонському району.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. 

Також окупанти понівечили гаражі та приватний автомобіль.

  • У південних областях України росіяни активізували застосування безпілотників. Кількість ударів FPV-дронами за минулий тиждень зросла майже на 20% і складає близько 450 випадків на добу.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies