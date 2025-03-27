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Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків, але збої ще можуть бути

Користувачів просять купувати проїзні документи через застосунок.

Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків, але збої ще можуть бути
Фото: Facebook/Укрзалізниця

Систему онлайн-продажів Укрзалізниці відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення. Вже продали понад 12 000 проїзних документів.

Про це повідомила пресслужба перевізника. 

Там наголошують, що, оскільки зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі, тому просять пасажирів переважно користуватись застосунком, проте лише виключно у випадках потреби в терміновій подорожі. 

"Звертаємо увагу, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку: квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира. Також варто перевірити папку «спам», квитки могли впасти туди", – зазначили в Укрзалізниці. 

Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків із додатку, а в разі відсутності обох варіантів можна показати на посадці квитанцію про оплату із банківського застосунку.

Повернути раніше придбані квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку. 

  • 24 березня перевізник повідомив, що його онлайн-системи зазнали масштабної тергетованої кібератаки.
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