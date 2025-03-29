У Слатиному через російський авіаудар постраждала дитина

Сьогодні, 29 березня, росіяни завдали ударів по Козачій Лопані, Дергачах та Слатиному. Постраждали двоє людей, зокрема і дитина.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 15:00 окупанти завдали удару по Козачій Лопані, застосовувавши БПЛА (тип безпілотника встановлюється). Внаслідок обстрілу 39-річний чоловік зазнав поранень. Суттєво пошкоджено цивільний автомобіль.

А вже біля 17:00 росіяни направили безпілотник типу «Блискавка» на Дергачі. Дрон впав на території приватного сектору, на щастя, не здетонувавши.

Пізніше ворог завдав удару по Слатиному, застосовувавши 2 керовані авіаційні бомби. Удари прийшлися по відкритій місцевості, сталася пожежа. 12-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Вибуховою хвилею пошкоджено 6 приватних будинків.

Фото: Дергачівська МВА Наслідки російської атаки