Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Ілларіон Павлюк і Лариса Денисенко написали заяву на вихід з "Українського ПЕН" через рішення не виключати Юрія Винничука
У М'янмі відбувся сильний землетрус, значні руйнування є і в Таїланді. Загинули понад 1000 людей (оновлено)
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
ГоловнаСуспільствоВійна

У Слатиному через російський авіаудар постраждала дитина

А в Козачій Лопані 39-річний чоловік зазнав поранень.

У Слатиному через російський авіаудар постраждала дитина
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 29 березня,  росіяни завдали ударів по Козачій Лопані, Дергачах та Слатиному. Постраждали двоє людей, зокрема і дитина.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. 

Близько 15:00 окупанти завдали удару по Козачій Лопані, застосовувавши БПЛА (тип безпілотника встановлюється). Внаслідок обстрілу 39-річний чоловік зазнав поранень. Суттєво пошкоджено цивільний автомобіль.

А вже біля 17:00 росіяни направили безпілотник типу «Блискавка» на Дергачі. Дрон впав на території приватного сектору, на щастя, не здетонувавши. 

Пізніше ворог завдав удару по Слатиному, застосовувавши 2 керовані авіаційні бомби. Удари прийшлися по відкритій місцевості, сталася пожежа. 12-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Вибуховою хвилею пошкоджено 6 приватних будинків.

Наслідки російської атаки
Фото: Дергачівська МВА
Наслідки російської атаки

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies