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На Харківщині через російські обстріли постраждали цивільні

Четверо людей зазнали поранень.

На Харківщині через російські обстріли постраждали цивільні
Фото: поліція Харківщини

Російська армія упродовж доби атакувала чотири райони Харківщини, унаслідок обстрілів постраждали люди, є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Федорівка Чугуївського району внаслідок обстрілу БПЛА типу "Шахед" горіло гілля та уламки БпЛА на площі 10м² пошкоджено покрівлю та скління вікон господарчої споруди, вікна житлового будинку.

У с. Борова внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 100м², пошкоджено складську будівлю, скління вікон будівлі охорони, трактори, екскаватор, вантажні авто.

У с. Кочеток внаслідок влучання БпЛА типу "Герань-2" на території підприємства, горів побутовий вагончик, пошкоджені вікна та дах виробничої будівлі, вантажний та легковий автомобілі. Внаслідок повторного обстрілу горіли чагарники на площі 50м². Пошкоджено скління вікон та покрівлю приватного будинку.

У с. Мосьпанове через падіння БпЛА типу Шахед горіла трава на площі 40м². Пошкоджено покрівлю, скління вікон приватного будинку. Постраждали 69-річний чоловік та 89-річна жінка, в них гостра реакція на стрес. 

У м. Куп’янськ внаслідок обстрілу горів житловий будинок, пошкоджено приватний будинок та два легкових автомобілі. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено господарчу споруду. Поранення отримав 39-річний чоловік. Через ранковий обстрі БпЛА типу "Молнія" горів рубероїд на даху. Пошкоджено дах, 2 та 3 поверх будинку. Постраждали жінка та чоловік, в них гостра реакція на стрес.

У с. Борова внаслідок обстрілу знеструмлено частково с. Борова та 68 абонентів. У с. Лютівка Богодухівського району стався скид з дрону на вантажний автомобіль, який працював у полі. Попередньо, постраждав один чоловік. У с. Вінницькі Івани внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено скління двох приватних будинків. У с. Мирне внаслідок обстрілу знеструмлено 8 населених пунктів (м.Куп'янськ, с. Нечволодівка, с. Благодатівка, с. Соболівка, с. Московка, с. Осадьківка, с. Василівка та частково відключено с. Осинове) та 7361 абонентів.

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