Окупанти атакували село на Херсонщині, постраждала людина

У Новобериславі на Херсонщині російський безпілотник атакував цивільне населення. Унаслідок атаки постраждав 84-річний чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російські військові вночі атакували з БПЛА Новоберислав. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 84-річний чоловік. В нього – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкові поранення плеча", – ідеться у повідомленні.
Потерпілого госпіталізували, він отримує необхідну допомогу.
- Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 36 населених пунктів Херсонщини. Російська армія атакувала інфраструктуру області і поранила 9 мирних жителів.