Окупанти атакували село на Херсонщині, постраждала людина

Житель Новоберислава через ворожий обстріл у лікарні.

У Новобериславі на Херсонщині російський безпілотник атакував цивільне населення. Унаслідок атаки постраждав 84-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські військові вночі атакували з БПЛА Новоберислав. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 84-річний чоловік. В нього – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкові поранення плеча", – ідеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували, він отримує необхідну допомогу.