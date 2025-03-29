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Окупанти атакували село на Херсонщині, постраждала людина

Житель Новоберислава через ворожий обстріл у лікарні.

Окупанти атакували село на Херсонщині, постраждала людина
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

У Новобериславі на Херсонщині російський безпілотник атакував цивільне населення. Унаслідок атаки постраждав 84-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські військові вночі атакували з БПЛА Новоберислав. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 84-річний чоловік. В нього – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкові поранення плеча", – ідеться у повідомленні. 

Потерпілого госпіталізували, він отримує необхідну допомогу.

  • Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 36 населених пунктів Херсонщини. Російська армія атакувала інфраструктуру області і поранила 9 мирних жителів.
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