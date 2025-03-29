Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Ілларіон Павлюк і Лариса Денисенко написали заяву на вихід з "Українського ПЕН" через рішення не виключати Юрія Винничука
У М'янмі відбувся сильний землетрус, значні руйнування є і в Таїланді. Загинули понад 1000 людей (оновлено)
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
ГоловнаСуспільствоВійна

На Синельниківщині Дніпропетровської області від російських обстрілів 2 людини отримали поранення

Ворог завдавав ударів артилерією та дронами. 

На Синельниківщині Дніпропетровської області від російських обстрілів 2 людини отримали поранення
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Протягом дня від ударів дронами-камікаде та артилерією потерпала Нікопольщина – райцентр і Марганецька громада. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і 2 приватні будинки, магазин.

На Синельниківщині під прицілом агресора була Межівська громада. Вона пережила атаки дронами-камікаде.

Постраждали двоє людей. Жінка 58 років і 35-річний чоловік. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Понівечені 2 приватні будинки, авто.

Продовжується ліквідація наслідків терору і на інших територіях. 

У Дніпрі, за останніми даними, вже 25 постраждалих. У лікарні залишаються 9, двоє – "важкі".

У місті триває обстеження території. За уточненою інформацією, там ще один приватний будинок знищений і ще з десяток – понівечені. Пошкоджені 6 навчальних закладів і 2 гуртожитки, підприємства. 

У Кривому Розі на зараз 9 потерпілих. Ушпиталені троє з них.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies