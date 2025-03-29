Протягом дня від ударів дронами-камікаде та артилерією потерпала Нікопольщина – райцентр і Марганецька громада.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і 2 приватні будинки, магазин.

На Синельниківщині під прицілом агресора була Межівська громада. Вона пережила атаки дронами-камікаде.

Постраждали двоє людей. Жінка 58 років і 35-річний чоловік. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Понівечені 2 приватні будинки, авто.

Продовжується ліквідація наслідків терору і на інших територіях.

У Дніпрі, за останніми даними, вже 25 постраждалих. У лікарні залишаються 9, двоє – "важкі".

У місті триває обстеження території. За уточненою інформацією, там ще один приватний будинок знищений і ще з десяток – понівечені. Пошкоджені 6 навчальних закладів і 2 гуртожитки, підприємства.

У Кривому Розі на зараз 9 потерпілих. Ушпиталені троє з них.