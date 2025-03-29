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За добу з лінії фронту на Донеччині евакуйовали 246 людей, з них — 86 дітей

Російські війська дійснили обстріл трьох районів Донеччини.

За добу з лінії фронту на Донеччині евакуйовали 246 людей, з них — 86 дітей
Покровськ
Фото: EPA/UPG

Упродовж доби армія РФ здійснила обстріл трьох районів Донецької області, двоє людей постраждали. З лінії фронту вдалося евакуювати 246 людей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 4 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 246 людей, у тому числі 86 дітей", — ідеться у повідомленні.

У Покровську через російські обстріли поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки і приватний будинок.

У Лимані пошкоджено 2 будинки. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт. 

У Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Сухій Балці Торецької громади поранено людину.

  • 27 березня у Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Йдеться про села Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади, міста Білицьке, селищ Водяне та Чернігівка, сіл Світле та Шевченко Добропільської громади, сіл Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади, а також селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади.
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