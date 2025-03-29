Також прикордонники ліквідували близько п’яти ворожих FPV-дронів.

Йдеться про дві «гербери» та одну «Герань-2».

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Також ліквідували близько пів десятка ворожих FPV.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies