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Прикордонники збили на Сумщині російські БпЛА «Герань-2» і «Гербера»

Також ліквідували близько пів десятка ворожих FPV.

Прикордонники збили на Сумщині російські БпЛА «Герань-2» і «Гербера»
знищений БпЛА росіян на Сумщині

Мобільні вогневі групи прикордонників знищили на Сумщині декілька російських БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Йдеться про дві «гербери» та одну «Герань-2».

знищений БпЛА росіян на Сумщині
знищений БпЛА росіян на Сумщині

знищений БпЛА росіян на Сумщині
знищений БпЛА росіян на Сумщині

Також прикордонники ліквідували близько п’яти ворожих FPV-дронів.

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