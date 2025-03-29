Мобільні вогневі групи прикордонників знищили на Сумщині декілька російських БпЛА.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Йдеться про дві «гербери» та одну «Герань-2».
Також прикордонники ліквідували близько п’яти ворожих FPV-дронів.
Також ліквідували близько пів десятка ворожих FPV.
Мобільні вогневі групи прикордонників знищили на Сумщині декілька російських БпЛА.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Йдеться про дві «гербери» та одну «Герань-2».
Також прикордонники ліквідували близько п’яти ворожих FPV-дронів.