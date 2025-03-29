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Україна повернула з російської окупації ще п'ятьох дітей

Дітей вдалося повернути з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини і Запоріжжя.

Україна повернула з російської окупації ще п'ятьох дітей
Фото: Дмитро Лубінець

Пʼятьох українських дітей віком від 11 до 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя. 

Про це інформує український Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Вдалося повернути пʼять  українських дітей із ТОТ України. Це відбулося за посередництва незмінного партнера — Держави Катар. Повернення здійснили в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA", — ідеться у повідомленні. 

Українських дітей віком від 11 до 16 років вдалося повернути з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини, Запорізької області. 

Серед повернутих — 12-річна дівчинка, батьки якої розлучені, а тато дитини перебуває у полоні РФ. 

За три роки повномасштабного вторгнення дитина двічі змінила місце проживання, мала конфлікти з матір’ю. У неповнолітньої за останній рік значно погіршився стан як психічного, так і фізичного здоров’я. Українська сторона допомогла бабусі оформити опіку над дівчинкою. Надалі дитині буде надана вся необхідна допомога. 

Також серед повернутих дітей хлопчик з ТОТ, який проживав з батьком, проте систематично піддавався жорсткому поводженню з його боку. Не зважаючи на факти фізичного насильства щодо дитини — "місцеві" соцслужби не поспішали допомогти дитині. 

Мама намагалася самостійно вивезти хлопчика, але спроби були безуспішні. І лише завдяки зверненню до нашого Офісу та  залученості незмінного попередника Держави Катар, — матір та її син воззʼєдналися.

  • Україна повернула 1247 дітей у рамках програми Bring Kids Back UA. Йдеться про загальну кількість дітей, повернених як з території РФ, так і з тимчасово окупованих регіонів України.
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