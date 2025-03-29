Україна повернула з російської окупації ще п'ятьох дітей

Пʼятьох українських дітей віком від 11 до 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя.

Про це інформує український Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Вдалося повернути пʼять українських дітей із ТОТ України. Це відбулося за посередництва незмінного партнера — Держави Катар. Повернення здійснили в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA", — ідеться у повідомленні.

Українських дітей віком від 11 до 16 років вдалося повернути з ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини, Запорізької області.

Серед повернутих — 12-річна дівчинка, батьки якої розлучені, а тато дитини перебуває у полоні РФ.

За три роки повномасштабного вторгнення дитина двічі змінила місце проживання, мала конфлікти з матір’ю. У неповнолітньої за останній рік значно погіршився стан як психічного, так і фізичного здоров’я. Українська сторона допомогла бабусі оформити опіку над дівчинкою. Надалі дитині буде надана вся необхідна допомога.

Також серед повернутих дітей хлопчик з ТОТ, який проживав з батьком, проте систематично піддавався жорсткому поводженню з його боку. Не зважаючи на факти фізичного насильства щодо дитини — "місцеві" соцслужби не поспішали допомогти дитині.

Мама намагалася самостійно вивезти хлопчика, але спроби були безуспішні. І лише завдяки зверненню до нашого Офісу та залученості незмінного попередника Держави Катар, — матір та її син воззʼєдналися.