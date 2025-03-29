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В окупованому Маріуполі на Донеччині партизани підпалили базу росіян

Координати бази виявили за фотографіями місцевих "блогерів".

В окупованому Маріуполі на Донеччині партизани підпалили базу росіян
Фото: Маріупольська міська рада

Як повідомляє Маріупольська міська рада, базу-стоянку на правому березі міста підпалили партизани з "Маріупольського Спротиву".

23 березня партизани з "Маріуполь. Спротив" здійснили успішну операцію, підпаливши базу-стоянку російських військ на Правому березі міста. Внаслідок цього знищено кілька транспортних засобів та боєприпаси росіян.

Мерія уточнює, що координати бази було виявлено за фотографіями місцевих "блогерів", які оприлюднили фотографії та деталі, що дозволили ідентифікувати слабкі місця охорони.

Це стало важливим етапом для планування операції, що призвела до значних втрат серед росіян.

  • Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили чергову диверсію на залізниці у Воронезькій області РФ. 
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