В окупованому Маріуполі на Донеччині партизани підпалили базу росіян

Як повідомляє Маріупольська міська рада, базу-стоянку на правому березі міста підпалили партизани з "Маріупольського Спротиву".

23 березня партизани з "Маріуполь. Спротив" здійснили успішну операцію, підпаливши базу-стоянку російських військ на Правому березі міста. Внаслідок цього знищено кілька транспортних засобів та боєприпаси росіян.

Мерія уточнює, що координати бази було виявлено за фотографіями місцевих "блогерів", які оприлюднили фотографії та деталі, що дозволили ідентифікувати слабкі місця охорони.

Це стало важливим етапом для планування операції, що призвела до значних втрат серед росіян.