Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ взяли в полон п’ятьох російських військових на території Курської області. Полоненим була надана медична допомога.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Купилися на російську пропаганду, підписали контракт, щоб “воювати з нацистами й найманцями”, а опинилися в полоні українських воїнів — чергове поповнення обмінного фонду Десантно-штурмових військ на Курщині", — ідеться у повідомленні.

П'ятеро військовослужбовців армії РФ були взяті в полон підрозділами Десантно-штурмових військ України спільно із суміжними силами на території Курщини. Полоненим було надано вчасну медичну та психологічну допомогу.

"У своїх підрозділах на території РФ до них застосовували негуманне поводження, тортури та розстріли за невиконання злочинних наказів і відмову брати участь у “мʼясних штурмах”, — кажуть військові.