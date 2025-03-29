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Російські окупанти атакували рятувальників у Дніпрі і на Сумщині

Росіяни атакували техніку рятувальників під час обстрілів.

Російські окупанти атакували рятувальників у Дніпрі і на Сумщині
Фото: ДСНС України

Росіяни минулої доби пошкодили пожежну техніку ДСНС України  під час обстрілів у Дніпрі та Сумській області.

Про це повідомляє ДСНС.

"Внаслідок атаки у Дніпрі загинули 4 людини, ще 21 постраждала. Пошкоджень та руйнувань зазнали цивільні обʼєкти. Розуміючи, що на місцях працюють рятувальники ДСНС, Росія цілеспрямовано повторно вдарила саме по вогнеборцях", — ідеться у повідомленні.

У Дніпрі внаслідок повторного удару були пошкоджені дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

На Сумщині уламки БпЛА пошкодили пожежний автомобіль. Рятувальники встигли перейти до безпечних місць і після стабілізації ситуації повернулися до ліквідації наслідків атаки.

  • Російські війська атакували дроном авто екстрених служб у Новорайську на Херсонщині. Унаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено карету “швидкої”, а також транспорт рятувальників.
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