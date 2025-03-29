Базова загальновійськова підготовка - це процес перетворення цивільної людини на солдата, здатного виживати та воювати в складних умовах. Тут треба за короткий термін опанувати низку навичок - може й не найскладніших, але життєво необхідних. Тактика, базова інженерна робота, медицина - інструктор на позивний Тринадцятий - в рамках спільного проєкту LB.ua та ОСУВ "Хортиця" "Війна. Покровський напрямок" - розповідає, як і чому вчать в навчальних центрах.