На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

У населених пунктах, який внесли до переліку, наразі проживає близько 500 дітей

27 березня у Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми.

Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ і НС, повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Йдеться про села Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади, міста Білицьке, селищ Водяне та Чернігівка, сіл Світле та Шевченко Добропільської громади, сіл Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади, а також селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади.

«Всього у цих населених пунктах наразі проживає близько 500 дітей. Почастішали ворожі обстріли, жертвами яких стають діти. Тому маємо посилити зусилля на всіх рівнях для того, аби вберегти їх», - пояснив Філашкін.

Керівник ОВА знову закликав жителів області евакуюватися.