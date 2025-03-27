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На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

У населених пунктах, який внесли до переліку, наразі проживає близько 500 дітей

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
Евакуація дитини, фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

27 березня у Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми.

Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ і НС, повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Йдеться про села Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади, міста Білицьке, селищ Водяне та Чернігівка, сіл Світле та Шевченко Добропільської громади, сіл Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади, а також селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади.

«Всього у цих населених пунктах наразі проживає близько 500 дітей. Почастішали ворожі обстріли, жертвами яких стають діти. Тому маємо посилити зусилля на всіх рівнях для того, аби вберегти їх», - пояснив Філашкін.

Керівник ОВА знову закликав жителів області евакуюватися.

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