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Унаслідок артобстрілу прикордоння Сумщини загинула жінка

Загинула 63- річна працівниця ферми. 

Унаслідок артобстрілу прикордоння Сумщини загинула жінка
Наслідки російської атаки, фото ілюстративне

Сьогодні, 29 березня близько 11:40 год окупанти з території РФ із артилерії обстріляли Великописарівську громаду Охтирського району. Загинула жінка.

 Про це повідомили у обласній прокуратурі. 

Унаслідок атаки ворога загинула 63-річна працівниця ферми.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. 

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Російські окупанти у ніч на 29 березня атакували базу відпочинку в Охтирському районі Сумщини. 
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