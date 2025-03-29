Унаслідок артобстрілу прикордоння Сумщини загинула жінка

Сьогодні, 29 березня близько 11:40 год окупанти з території РФ із артилерії обстріляли Великописарівську громаду Охтирського району. Загинула жінка.
Про це повідомили у обласній прокуратурі.
Унаслідок атаки ворога загинула 63-річна працівниця ферми.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Російські окупанти у ніч на 29 березня атакували базу відпочинку в Охтирському районі Сумщини.