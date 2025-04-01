Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.

Головними темами зустрічі були продовження оборонної та безпекової підтримки України, спільне виробництво дронів, посилення санкцій ЄС проти Росії, а також відкриття якнайбільшої кількості переговорних кластерів щодо вступу України в ЄС цьогоріч.

“Дякую за допомогу з боку Литви, всьому народові, уряду, Президенту Гітанасу Наусєді, зокрема за посилення протиповітряної оборони, інвестиції в українське виробництво далекобійної зброї та тренування наших воїнів”, - зазначив Володимир Зеленський.