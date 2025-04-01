Шмигаль про вступ до ЄС: цьогоріч Україна хоче відкрити усі шість кластерів у переговорах

Денис Шмигаль на конференції «Членство країни в ЄС: Не якщо, а коли?»

У 2025 році Україна прагне відкрити усі шість кластерів у переговорах про вступ до ЄС на паралельній основі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на конференції «Членство країни в ЄС: Не якщо, а коли?», під час якої відбувся запуск програми «Ukraine2EU — Програми підтримки європейської інтеграції України».

За словами глави уряду, вже завершили двосторонній скринінг у межах трьох кластерів. Тепер очікують на відкриття переговорних кластерів у найближчі місяці.

Шмигаль додав, що поглиблюють секторальну інтеграцію в ЄС, зокрема, так званий «торговельний безвіз» і «транспортний безвіз».

«Маємо так само амбіції отримати «роумінговий безвіз», аби українці не платили додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території Євросоюзу, а також «промисловий безвіз» (приєднання до угоди АСАА) — це сприятиме розвитку української промисловості та допоможе ЄС замістити сторонній імпорт промислових товарів», - додав прем’єр-міністр.

Шмигаль повідомив, що наша держава розраховує долучитися і до угоди SEPA — єдиного платіжного стандарту. «Український бізнес зможе вести розрахунки з Європою так само зручно, як це відбувається всередині ЄС», - зауважив глава уряду.