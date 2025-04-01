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Уряд залучив €100 млн від Банку розвитку Ради Європи, які підуть на виплати компенсації власникам знищеного житла

Завдяки новому фінансуванню зможемо оплатити ще 3,6 тисячі сертифікатів на придбання житла.

Уряд залучив €100 млн від Банку розвитку Ради Європи, які підуть на виплати компенсації власникам знищеного житла
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешешко

Уряд ухвалив низку рішень щодо залучення додаткових ресурсів для реалізації проєктів відновлення. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 1 квітня. 

«Наша мета – відбудова тут і зараз, за новими стандартами та за чітко визначеними напрямами», – зазначив він та додав, що згідно з оцінкою RDNA4, потреби на відновлення у житловому секторі на найближче десятиліття складають майже 84 млрд доларів

Прем’єр-міністр повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряд залучив 100 млн євро або понад 4,8 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту НОME. За зазначені кошти виплачуватимуться компенсації  власникам знищеного житла за програмою єВідновлення. 

«Минулого року Банк допоміг профінансувати 2,8 тисячі житлових сертифікатів. Завдяки новому фінансуванню зможемо оплатити ще 3,6 тисячі сертифікатів на придбання житла», – підкреслив Денис Шмигаль. 

Крім того, ухвалено рішення щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

«Банк розвитку Ради Європи надає Україні 50 млн євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для близько 1100 родин ВПО», – повідомив глава уряду. 

Він також зазначив, що і Світовий банк активно підтримує проєкти відновлення житлового фонду через програму НОРЕ. Завдяки цій ініціативі вже понад 87 тисяч українців отримали компенсацію за пошкоджене житло. У рамках цієї програми також заплановано відновлення до 200 багатоповерхових будинків.

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