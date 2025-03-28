Німеччина виділяє на відновлення української енергетики майже €7,3 мільйона додаткової допомоги

З кінця 2024 року Німеччина виділила понад 155 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

Мінекономіки та захисту клімату Німеччини виділяє додатково понад 7 млн євро на ремонт української енергоінфраструктури.

Про це пише Укрінформ з посиланням на сайт німецького відомства.

Як ідеться у повідомленні, Мінекономіки ФРН та захисту клімату надає Європейському енергетичному співтовариству ще 7,27 млн євро на ремонт української енергетичної інфраструктури через кредитний механізм для відбудови.

Виділені кошти передадуть до Фонду енергетичної підтримки України (Ukraine Energy Support Fund).

"Російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України не припиняються. Ці атаки завдають шкоди народу України. Німеччина реагує на тривалу надзвичайну ситуацію новим внеском до Фонду енергетичної підтримки Енергетичного співтовариства України. Ми твердо підтримуємо наших українських партнерів у непевні часи", — заявив в.о. міністра економіки та енергетики Роберт Габек.

Україна фінансує закупівлю запчастин та обладнання для зруйнованої енергетичної інфраструктури саме з Фонду підтримки енергетики. Енергетичне Співтовариство проводить тендери на закупівлю товарів і контролює використання коштів.

До кінця 2024 року уряд ФРН сплатив понад 155 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики.