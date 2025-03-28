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Шмигаль: МВФ надасть Україні 400 млн доларів

Разом з цим траншем підтримка бюджету України з боку МВФ в межах цієї програми складе понад 10 млрд доларів.

Шмигаль: МВФ надасть Україні 400 млн доларів
Ілюстративне фото
Фото: publika.md

Найближчим часом Україна отримає від МВФ черговий транш допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Виконавча рада МВФ затвердила сьомий перегляд програми EFF і вже найближчим часом Україна отримає черговий транш обсягом близько 400 млн доларів США”, - повідомив голова уряду.

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Він зазначив, що разом з цим траншем підтримка бюджету України з боку МВФ під час війни в межах цієї програми складе понад 10 млрд доларів.

  • В кінці лютого повідомлялось, що Україна та МВФ домовилися щодо сьомого перегляду програми EFF. Черговий транш з програми обсягом 15,5 млрд доларів Україна отримає після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду.
  • У грудні 2024 року Шмигаль повідомив, що Україна очікує залучити у 2025 році 38 млрд доларів зовнішнього фінансування.
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