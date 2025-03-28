Шмигаль: МВФ надасть Україні 400 млн доларів

Разом з цим траншем підтримка бюджету України з боку МВФ в межах цієї програми складе понад 10 млрд доларів.

Найближчим часом Україна отримає від МВФ черговий транш допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Виконавча рада МВФ затвердила сьомий перегляд програми EFF і вже найближчим часом Україна отримає черговий транш обсягом близько 400 млн доларів США”, - повідомив голова уряду.

Він зазначив, що разом з цим траншем підтримка бюджету України з боку МВФ під час війни в межах цієї програми складе понад 10 млрд доларів.