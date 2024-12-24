Шмигаль: Україна очікує залучити у 2025 році $38 млрд зовнішнього фінансування

Також наша держава очікує отримати кошти від заморожених російських активів.

У 2025 році Україна очікує залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків.

Про це на засіданні уряду 24 грудня розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, Київ хоче отримати кошти від заморожених російських активів.

Наразі ж понад 16 млрд євро отримала Україна від ЄС за програмою Ukraine Facility. «Майже 5,4 млрд доларів — за програмою співпраці з МВФ. Пройшли вже шостий перегляд програми, і вчора Україні перерахували новий фінансовий транш», - додав глава уряду.

Він сказав, що також вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів. «Лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів», - підкреслив Шмигаль.