Шмигаль: Україна очікує залучити у 2025 році $38 млрд зовнішнього фінансування

У 2025 році Україна очікує залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків.
Про це на засіданні уряду 24 грудня розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, Київ хоче отримати кошти від заморожених російських активів.
Наразі ж понад 16 млрд євро отримала Україна від ЄС за програмою Ukraine Facility. «Майже 5,4 млрд доларів — за програмою співпраці з МВФ. Пройшли вже шостий перегляд програми, і вчора Україні перерахували новий фінансовий транш», - додав глава уряду.
Він сказав, що також вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів. «Лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів», - підкреслив Шмигаль.
- Цього місяця Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою заявив, що у січні 2025 року мають запрацювати конкретні фінансові механізми, аби заморожені активи РФ допомагали Україні.
- Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про потребу переходу від заморожування російських активів до їх арешту.