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Зеленський про заморожені активи РФ для України: у січні мають запрацювати конкретні фінансові механізми

«Політично вже все забезпечено», - заявив глава держави.

Зеленський про заморожені активи РФ для України: у січні мають запрацювати конкретні фінансові механізми
Володимир Зеленський
Фото: ОП

У січні 2025 року мають запрацювати конкретні фінансові механізми, аби заморожені активи РФ допомагали Україні.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

«Політично вже все забезпечено, щоб кошти від російських активів почали реально допомагати Україні. Тож у січні мають почати роботу конкретні фінансові механізми. І це принципово для України. Російські активи мають працювати для захисту від російської ж агресії», - сказав глава держави.

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Президент підкреслив, що «регулярність траншів від січня наступного року суттєво підтримають фінансову стабільність в Україні». 

Президент Євроради від себе заявив, що вже цього місяця ЄС надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро, щоб підтримати українських бюджет. Також буде надходити допомога наступний рік за рахунок знерухомлених активів РФ.

«Починаючи з наступного місяця ми будемо надавати цілий рік кожного місяця 1,5 млрд євро допомоги. Ці кошти ми отримаємо від використання російських заморожених активів і вони також можуть бути використані для військових цілей», - сказав Кошту.

  • Минулого місяця міністр оброни ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Євросоюз планує використати 1,4 млрд євро доходів із заморожених російських активів для закупівлі військових матеріалів для України. Їх доставлять до кінця цього року. А на початку наступного матеріалів передадуть на 1,9 млрд євро.
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