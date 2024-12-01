​У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною із понеділка почнуть пропускати порожні вантажівки

Перетнути кордон можна буде тільки за записом у єЧерзі.

2 грудня на пункті пропуску з Угорщиною «Лужанка – Берегшурань» стартує рух порожніх вантажівок.

Про це повідомила Укртрансбезпека.

Вантажівки зможуть перетнути кордон тільки за записом на сайті echerha.gov.ua або через застосунок єЧерга.

«Реєстрація в єЧерзі для перетину кордону через згаданий вище пункт стартує 1 грудня (неділя) о 12:00. Безпосередньо рух вантажівок за новим записом стартує 2 грудня (понеділок) об 11:00 (за українським часом). Зверніть увагу, що перетнути кордон зможуть тільки самоскиди та тентовані вантажівки», - уточнили в Укртрансбезпеці.