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​У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною із понеділка почнуть пропускати порожні вантажівки

Перетнути кордон можна буде тільки за записом у єЧерзі.

​У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною із понеділка почнуть пропускати порожні вантажівки
вантажівки
Фото: Укртрансбезпека

2 грудня на пункті пропуску з Угорщиною «Лужанка – Берегшурань» стартує рух порожніх вантажівок.

Про це повідомила Укртрансбезпека.

Вантажівки зможуть перетнути кордон тільки за записом на сайті echerha.gov.ua або через застосунок єЧерга.

«Реєстрація в єЧерзі для перетину кордону через згаданий вище пункт стартує 1 грудня (неділя) о 12:00. Безпосередньо рух вантажівок за новим записом стартує 2 грудня (понеділок) об 11:00 (за українським часом). Зверніть увагу, що перетнути кордон зможуть тільки самоскиди та тентовані вантажівки», - уточнили в Укртрансбезпеці.

  • Днями голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомив, що на цьому ПП згодом реалізують проєкт збільшення пропускної спроможності.
  • Тим часом у 2025 році на кордоні з Румунією запустять пункт пропуску для вантажного транспорту «Біла Церква - Сігету Мармацієй».
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