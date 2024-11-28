У 2025 році на кордоні з Румунією запрацює новий пункт пропуску «Біла Церква - Сігету Мармацієй»

Він потрібен для розширення руху вантажного транспорту.

У 2025 році на кордоні з Румунією запустять пункт пропуску для вантажного транспорту «Біла Церква - Сігету Мармацієй».

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, передає «Інтерфакс-Україна».

«Відкриваємо його на тимчасовій інфраструктурі (вагончики), але для транспорту. Для експорту це не настільки важливо, наскільки шикарною і великою буде будова, головне - забезпечити прохід», - сказав Сухомлин.

Він додав, що на пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань», що на кордоні з Угорщиною, наступного тижня запустять рух порожніх фур, а згодом реалізують проєкт збільшення пропускної спроможності.

Також очікується рішення Кабміну про передачу Держагентству відновлення ще трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Сухомлин додав, що Агентство не оприлюднює інформацію про більшість проєктів із міркувань безпеки. Мова йде про відновлення руху мостами Сумщини після ворожих влучань, а також про проєкти нових мостів у Харківській області та логістичні рішення біля Кременчуцької ГЕС.