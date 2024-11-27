Президент Румунії скликає Вищу раду національної оборони щодо втручання у вибори

Йоганніс скликав засідання CSAT після того, як проросійський кандидат Джеорджеску посів перше місце в першому турі президентських виборів.

Президент Йоганніс скликає Вищу раду оборони (CSAT) для аналізу можливих ризиків національній безпеці та ймовірного втручання у виборчий процес.

Про це пише Romanian Journal.

"На порядку денному засідання Ради – аналіз можливих ризиків національній безпеці, що створені діями державних та недержавних кіберсуб’єктів на IT&C-інфраструктури, які забезпечують виборчий процес", – йдеться у заяві.

У повідомленні ідеться, що засідання Вищої ради національної оборони відбудеться о 14:00 у четвер, 28 листопада.

Румунський президент скликав засідання CSAT після того, як проросійський кандидат з ультранаціоналістичними та антиєвропейськими позиціями Келін Джеорджеску, посів перше місце в першому турі президентських виборів, набравши понад 22% голосів.

За підсумками президентських виборів у Румунії, усупереч соціологічним прогнозам, до другого туру неочікувано вийшли незалежний кандидат Келін Джеорджеску (22,95 % голосів виборців) і лідерка партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі (19,18 %).