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Україна попросила в Польщі приміщення генконсульства РФ у Познані, - Сибіга

Росіяни мають залишити його до кінця листопада.

Україна попросила в Польщі приміщення генконсульства РФ у Познані, - Сибіга
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна готова отримати від Польщі будинок генерального консульства Росії у Познані, який звільняється через визнання російських дипломатів небажаними особами і закриття установи.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі Укрінформу.

Він зазначив, що офіційну ноту з цього приводу вже направлено польсьскій стороні.

"Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі. У Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож ми розглядаємо Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі", - сказав Сибіга.

Нещодавно голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що якщо Україна звернеться про використання нерухомості, яка звільниться після росіян, то Варшава поставиться до цього з "найбільшою симпатією". 

Він зауважив, що термін дії договору оренди цієї нерухомості закінчується наприкінці листопада. До цього часу росіяни повинні будуть її повністю залишити.

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