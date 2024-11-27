ЗМІ: Байден звернувся до Конгресу з запитом на ще $24 млрд для України

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом надати Україні ще $24 млрд доларів допомоги. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Politico.pro, журналісти якого отримали відповідний документ документ.
За даними журналістів, 16 млрд передбачені для поповнення запасів американської зброї в Україні, ще вісім – для Ініціативи сприяння безпеці України, за якою Пентагон не постачає прямо техніку і зброю, а укладає договори з виробниками.
Інформацію про цей таємний запит підтвердили два помічники конгресмена. За їхньою інформацією, Конгрес отримав його позавчора, в понеділок.
Адміністрація президента США Джо Байдена розраховує, що цей запит включать до розширеного пакету державних витрат, який можуть розглянути в грудні. Журналісти припускають, що Конгрес навряд погодить надання цих коштів.
У січні господарем Білого дому стане республіканець Дональд Трамп, чия партія також отримала більшість у Конгресі.
- Цього місяця Джо Байден нарешті надав дозвіл на удари американськими ракетами з дальністю до 300 кілометрів по території Росії. Україна місяцями закликала дозволити їй бити по військових цілях не лише на окупованій території, а і на території Росії, однак адміністрація Байдена щоразу відмовляла.
- За даними Wall Street Journal, Байден дав дозвіл через відправку до Росії військ Північної Кореї.
- Також, за даними журналістів, він дозволив надіслати Україні протипіхотні міни.