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ЗМІ: Байден звернувся до Конгресу з запитом на ще $24 млрд для України

Звернення є таємним і було надіслано листом. 

ЗМІ: Байден звернувся до Конгресу з запитом на ще $24 млрд для України
Джо Байден у Берліні
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом надати Україні ще $24 млрд доларів допомоги. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Politico.pro, журналісти якого отримали відповідний документ документ. 

За даними журналістів, 16 млрд передбачені для поповнення запасів американської зброї в Україні, ще вісім – для Ініціативи сприяння безпеці України, за якою Пентагон не постачає прямо техніку і зброю, а укладає договори з виробниками. 

Інформацію про цей таємний запит підтвердили два помічники конгресмена. За їхньою інформацією, Конгрес отримав його позавчора, в понеділок. 

Адміністрація президента США Джо Байдена розраховує, що цей запит включать до розширеного пакету державних витрат, який можуть розглянути в грудні. Журналісти припускають, що Конгрес навряд погодить надання цих коштів. 

У січні господарем Білого дому стане республіканець Дональд Трамп, чия партія також отримала більшість у Конгресі. 

  • Цього місяця Джо Байден нарешті надав дозвіл на удари американськими ракетами з дальністю до 300 кілометрів по території Росії. Україна місяцями закликала дозволити їй бити по військових цілях не лише на окупованій території, а і на території Росії, однак адміністрація Байдена щоразу відмовляла.
  • За даними Wall Street Journal, Байден дав дозвіл через відправку до Росії військ Північної Кореї. 
  • Також, за даними журналістів, він дозволив надіслати Україні протипіхотні міни. 
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