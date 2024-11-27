Ентоні Блінкен погодився свідчити у Конгресі про виведення військ з Афганістану

Державний секретар США Ентоні Блінкен дасть публічні свідчення у Палаті представників Конгресу щодо процесу виведення американських військ з Афганістану.

Як пише Reuters, очільник американської дипломатії погодився на цей крок після довготривалого конфлікту з комітетом із закордонних справ, який очолює республіканець Майкл МакКол. Блінкен місяцями відмовлявся відповідати на запитання конгресменів, пояснюючи це заклопотаністю або ж тим, що він нібито й так забагато - 14 разів - давав подібні свідчення.

За словами МакКола, який погрожував Блінкену юридичною відповідальністю за прояв неповаги до законодавчого органу, комітет вислухає пояснення держсекретаря на засіданні 11 грудня.

Тема виведення військ з Афганістану займала особливе місце у цьогорічній президентській кампанії. Дональд Трамп звинувачував адміністрацію Джо Байдена у тому, що подія 2021 року стала "найганебнішою сторінкою американської історії". Натомість чимало експертів вважають "втечу" американців з Афганістану наслідком угоди з "Талібаном", підписаної ще за каденції Трампа.