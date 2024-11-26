Bloomberg: Туреччина просить США пом'якшити санкції проти Газпромбанку

Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини.

Туреччина просить США пом'якшити санкції проти Газпромбанку, щоб була можливість платити за російський газ.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Туреччина веде переговори зі США щодо відмови від санкцій, що дозволить країні продовжувати використовувати російський Газпромбанк для оплати імпорту природного газу” - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар наголошує, що без такого винятку його країна не зможе платити Росії, а отже і придбати товар.

“Якщо не буде виключення, це може означати щось дуже велике для Туреччини”, - наголосив міністр, і назвав попередні відмови від санкцій, пов'язаних з Іраном, як прецедент.

Зазначається, що Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, забезпечуючи близько 42% її імпорту минулого року.