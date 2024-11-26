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Уряд Ізраїлю дасть дозвіл на укладену за посередництва США угоду про припинення вогню у Лівані

Міністр закордонних справ Лівану також заявив, що підтримує угоду.

Уряд Ізраїлю дасть дозвіл на укладену за посередництва США угоду про припинення вогню у Лівані
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його уряд дасть дозвіл на укладену за посередництва США угоду про припинення вогню у Лівані. 

Про це повідомляє BBC.

Тепер угоду передадуть на затвердження повному складу кабінету міністрів, що, як очікується, буде формальністю. 

В свою чергу міністр закордонних справ Лівану також заявив, що підтримує угоду.

Відповідно до умов угоди Ізраїль і “Хезболла” мають вивести свої сили з південного Лівану протягом 60 днів. Втім, “Хезболла” залишиться на північ від річки Літані, приблизно в 30 км на північ від кордону.

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Цю територію мають зайняти національна армія Лівану та війська UNIFIL, Тимчасових сил ООН у Лівані.

Водночас угода дозволяє Ізраїлю здійснити військове втручання в Ліван, якщо він виявить безпосередню загрозу з боку “Хезболли”. У разі ж менш безпосередньої загрози, наприклад виявлення тунелю на південь від річки Літані, Ізраїль повідомить про це комітет п’яти країн, де-факто гарантів, під наглядом США.

  • Раніше старший радник верховного лідера Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран підтримає будь-яке рішення, прийняте урядом та "опором" Лівану щодо переговорів з припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та Хезболлою.

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