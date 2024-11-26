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Росію не обрали до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї

Це стається вже другий рік поспіль.

Росію не обрали до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї
засідання Організації із заборони хімічної зброї
Фото: Facebook/Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

Росія не змогла потрапити до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї на 2025-2027 роки.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Наша держава привітала з обранням до складу ради Чехію і Північну Македонію. Під час голосування представників 140 держави Чеська Республіка набрала 128 голосів, а Північна Македонія – 86. За Росію віддали свої голоси 56 представників.

МЗС зазначило, що РФ уже другий рік поспіль не вдається потрапити до складу Виконавчої Ради ОЗХЗ.

«Сьогоднішнє голосування демонструє принципову позицію міжнародної спільноти: допоки Росія веде агресивну війну проти України, зокрема використовуючи на полі бою небезпечні хімікати, вона не має морального права входити до складу керівних органів міжнародних організацій», - наголосили в українському міністерстві.

Також МЗС повідомило, що нещодавно наша держава передала російську гранату типу РГ-Во та відповідні зразки ґрунту як докази порушень Росією норм Конвенції про заборону хімічної зброї.

  • Цього місяця Організація із заборони хімічної зброї офіційно підтвердила факт фіксації на території України поблизу лінії зіткнення токсичної речовини. Експерти отримали прямі докази того, що відбулося застосування хімічного агента CS у зоні бойових дій. Йдеться про обстріл Іллінки, який був здійснений 20 вересня цього року. 
  • За використання хімічної зброї проти українських військових Британія оголосила про додаткові санкції проти Росії.
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