Росію не обрали до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї

Росія не змогла потрапити до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї на 2025-2027 роки.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
Наша держава привітала з обранням до складу ради Чехію і Північну Македонію. Під час голосування представників 140 держави Чеська Республіка набрала 128 голосів, а Північна Македонія – 86. За Росію віддали свої голоси 56 представників.
МЗС зазначило, що РФ уже другий рік поспіль не вдається потрапити до складу Виконавчої Ради ОЗХЗ.
«Сьогоднішнє голосування демонструє принципову позицію міжнародної спільноти: допоки Росія веде агресивну війну проти України, зокрема використовуючи на полі бою небезпечні хімікати, вона не має морального права входити до складу керівних органів міжнародних організацій», - наголосили в українському міністерстві.
Також МЗС повідомило, що нещодавно наша держава передала російську гранату типу РГ-Во та відповідні зразки ґрунту як докази порушень Росією норм Конвенції про заборону хімічної зброї.
- Цього місяця Організація із заборони хімічної зброї офіційно підтвердила факт фіксації на території України поблизу лінії зіткнення токсичної речовини. Експерти отримали прямі докази того, що відбулося застосування хімічного агента CS у зоні бойових дій. Йдеться про обстріл Іллінки, який був здійснений 20 вересня цього року.
- За використання хімічної зброї проти українських військових Британія оголосила про додаткові санкції проти Росії.