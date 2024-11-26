На Тернопільщині заживили критичну інфраструктуру, для решти споживачів ввели тимчасові обмеження електропостачання

Тернопільська обласна військова адміністрація оприлюднила оперативні дані про ситуацію з електропостачанням у регіоні.

В ОВА зазначили, що станом на 19:00 уже заживили об’єкти критичної інфраструктури і це дозволяє забезпечувати стабільне функціонування лікарень, водоканалів, котелень та інших важливих установ.

Щодо населення, то діють тимчасові обмеження, аби забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Жителів області закликають економно використовувати електроенергію і стежити за офіційними повідомленнями.

Тернопільобленерго розробило мережеві графіки відновлення енергопостачання.