«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
ГоловнаСуспільствоПодії

На Тернопільщині заживили критичну інфраструктуру, для решти споживачів ввели тимчасові обмеження електропостачання

Жителів області закликають економно використовувати електроенергію.

На Тернопільщині заживили критичну інфраструктуру, для решти споживачів ввели тимчасові обмеження електропостачання
лампочка
Фото: pixabay

Тернопільська обласна військова адміністрація оприлюднила оперативні дані про ситуацію з електропостачанням у регіоні.

В ОВА зазначили, що станом на 19:00 уже заживили об’єкти критичної інфраструктури і це дозволяє забезпечувати стабільне функціонування лікарень, водоканалів, котелень та інших важливих установ.

Щодо населення, то діють тимчасові обмеження, аби забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Жителів області закликають економно використовувати електроенергію і стежити за офіційними повідомленнями.

Тернопільобленерго розробило мережеві графіки відновлення енергопостачання.

  • У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог також випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Усього Повітряні сили зафіксували 192 повітряні цілі.
  • Росіяни пошкодили енергоінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль. Через це в регіоні довелося ввести жорсткі обмеження електропостачання.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies