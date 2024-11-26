Зеленський заявив, що партнери реалізовують «достатньо своєчасно» заявлені пакети допомоги

Наразі партнери України реалізовують «достатньо своєчасно» заявлені пакети допомоги.

Про це у вечірньому відеозверненні 26 листопада повідомив Володимир Зеленський.

«Ми цінуємо те, що партнери зараз реалізовують заявлені пакети підтримки. Реалізовують достатньо своєчасно. І важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям та об’єктивним потребам», - сказав глава держви.

Президент додав, що потрібен «новий поштовх постачанню заради оборони». «І в грудні маємо це забезпечити», - сказав Зеленський.