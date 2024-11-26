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Зеленський заявив, що партнери реалізовують «достатньо своєчасно» заявлені пакети допомоги

Президент додав, що потрібен «новий поштовх постачанню заради оборони».

Зеленський заявив, що партнери реалізовують «достатньо своєчасно» заявлені пакети допомоги
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Наразі партнери України реалізовують «достатньо своєчасно» заявлені пакети допомоги.

Про це у вечірньому відеозверненні 26 листопада повідомив Володимир Зеленський.

«Ми цінуємо те, що партнери зараз реалізовують заявлені пакети підтримки. Реалізовують достатньо своєчасно. І важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям та об’єктивним потребам», - сказав глава держви.

Президент додав, що потрібен «новий поштовх постачанню заради оборони». «І в грудні маємо це забезпечити», - сказав Зеленський.

  • Раніше український президент скаржився на те, що союзники не надсилають вчасно обіцяну допомогу, що негативно відображається на Силах оборони. Він неодноразово у відеозверненнях закликав партнерів прискорити постачання, зокрема, техніки і боєприпасів.
  • Цьогоріч у липні  президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники з НАТО надали нашій державі лише половину обіцяної допомоги.
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