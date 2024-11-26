Зеленський заявив, що партнери реалізовують «достатньо своєчасно» заявлені пакети допомоги

Наразі партнери України реалізовують «достатньо своєчасно» заявлені пакети допомоги.
Про це у вечірньому відеозверненні 26 листопада повідомив Володимир Зеленський.
«Ми цінуємо те, що партнери зараз реалізовують заявлені пакети підтримки. Реалізовують достатньо своєчасно. І важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям та об’єктивним потребам», - сказав глава держви.
Президент додав, що потрібен «новий поштовх постачанню заради оборони». «І в грудні маємо це забезпечити», - сказав Зеленський.
- Раніше український президент скаржився на те, що союзники не надсилають вчасно обіцяну допомогу, що негативно відображається на Силах оборони. Він неодноразово у відеозверненнях закликав партнерів прискорити постачання, зокрема, техніки і боєприпасів.
- Цьогоріч у липні президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники з НАТО надали нашій державі лише половину обіцяної допомоги.