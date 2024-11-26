Під завалами може бути ще одна людина.

У Сумах триває рятувальна операція на місці обстрілу станції техобслуговування.

Про це у вечірньому відеозверненні 26 листопада повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, дві людини загинули. Ймовірно, під завалами може бути ще одна людина.

«Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч. І попередньо це був обстріл з ракетної системи залпового вогню. Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території», - сказав Зеленський.

рятувальники під час лідквідації обстрілу РФ у Сумах, 26 листопада 2024 року

Президент наголосив, що такі удари це «те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати».

Перед цим Сумська обласна військова адміністрація повідомляла, що вдень ворог завдав авіаційного удару по Сумах. Про жертв не було відомо. Пошкоджень зазнали житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної інфраструктури.