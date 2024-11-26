Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
В аеропорту Анталії горів російський літак із пасажирами на борту
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
«Назавжди-назавжди»: суперечливий, але цікавий дебют
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росія обстріляла СТО у Сумах, загинули дві людини

Під завалами може бути ще одна людина.

Зеленський: Росія обстріляла СТО у Сумах, загинули дві людини
рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Сум 26 листопада 2024 року

У Сумах триває рятувальна операція на місці обстрілу станції техобслуговування.

Про це у вечірньому відеозверненні 26 листопада повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, дві людини загинули. Ймовірно, під завалами може бути ще одна людина. 

«Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч. І попередньо це був обстріл з ракетної системи залпового вогню. Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території», - сказав Зеленський.

рятувальники під час лідквідації обстрілу РФ у Сумах, 26 листопада 2024 року
рятувальники під час лідквідації обстрілу РФ у Сумах, 26 листопада 2024 року

Президент наголосив, що такі удари це «те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати». 

Перед цим Сумська обласна військова адміністрація повідомляла, що вдень ворог завдав авіаційного удару по Сумах. Про жертв не було відомо. Пошкоджень зазнали житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної  інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies