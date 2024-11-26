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Через портал “Дія” тепер можна отримати сертифікацію оператора протимінної діяльності

Сьогодні уряд ухвалив рішення про цифровізацію подання відповідної заявки.

Через портал “Дія” тепер можна отримати сертифікацію оператора протимінної діяльності
Фото: Міноборони

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що отримати сертифікацію оператора протимінної діяльності можна буде через портал “Дія”. 

Про це він повідомив 26 листопада під час засідання Кабміну. 

Він зазначив, що сьогодні уряд ухвалив рішення про цифровізацію подання відповідної заявки.

За його даними, від початку російського вторгнення країна повернула у використання 35,5 тис. кв. км території. Понад півсотні країн-партнерів долучилися до коаліції розмінування, працюють 66 сертифікованих операторів протимінної діяльності. 

Шмигаль зауважив, що держава зацікавлена в тому, щоб їх ставало все більше.

  • Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій.
  • Україна отримала 70 млн доларів за результатами конференції, присвяченої розмінуванню. Це внески Канади, Нідерландів, Норвегії, Люксембургу, Латвії, інших наших партнерів.
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