Україна отримала 70 млн доларів за результатами конференції, присвяченої розмінуванню

Це внески Канади, Нідерландів, Норвегії, Люксембургу, Латвії, інших наших партнерів.

Понад 60 країн та міжнародних організацій долучилися до Конференції з питань протимінної діяльності, що відбулася у швейцарській Лозанні. За її підсумками Україна отримала близько 70 млн доларів додаткової оголошеної допомоги.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, це – внески Канади, Нідерландів, Норвегії, Люксембургу, Латвії, інших партнерів.

Також скоро до України надійде нова розмінувальна техніка від Швейцарії для піротехнічних підрозділів ДСНС. Першу спеціалізовану машину GCS200 передали під час конференції.

"З Великою Британією та Швейцарією ми домовилися запустити пілотний проект із пріоритезації гуманітарного розмінування. Він буде реалізований на базі Харківської області. Його мета – напрацювати ефективний алгоритм, що дозволить очистити передусім ті землі, яких потребують люди та економіка", – зазначив прем'єр.

Він додав, що вже повернули в експлуатацію 35 тис. квадратних кілометрів українських земель.

"Прагнемо в рази пришвидшити темпи робіт. Наша амбітна мета — до 2033 року обстежити абсолютну більшість потенційно замінованої території", – наголосив Шмигаль.