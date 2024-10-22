Україна та Туреччина гарантуватимуть якість оборонних товарів та послуг

Кабінет Міністрів України затвердив Меморандум про взаєморозуміння з урядом Туреччини щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення.
Як повідомили у Міноборони, документ підписали 8 березня 2024 року у Стамбулі.
Меморандум передбачає взаємне визнання систем забезпечення якості оборонної продукції між країнами. Він має на меті зміцнення потенціалу оборонної промисловості обох держав. Документ розширює рамки військово-технічного співробітництва, започаткованого у 2020 році.
"Реалізація домовленостей забезпечить застосування єдиних процедур та публікацій з гарантування якості НАТО (AQAP) при розробці та закупівлі оборонної продукції. Це суттєво зближує Україну та Туреччину, а також дозволяє розширити сферу застосування стандартів Альянсу за напрямком військово-промислового співробітництва", – прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.
Угода передбачає взаємний контроль якості на всіх етапах виробництва оборонної продукції. Документ включає:
- аналіз ризиків, пов’язаних із виконанням контрактів
- планування державних гарантій якості
- моніторинг виробничих процесів
- дотримання постачальником виконання умов контрактів, які містять положення AQAP.
Особлива увага приділяється захисту конфіденційної інформації та прав інтелектуальної власності.
Документ сприятиме поглибленню українсько-турецького співробітництва у сфері оборонної промисловості та забезпечить високі стандарти якості продукції військового призначення.
Меморандум укладено на п'ять років з можливістю автоматичного продовження на наступні п'ятирічні періоди.
Наередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив із міністром оборони Туреччини ініціативи, спрямовані на зміцнення оборонно-промислових комплексів обох країн.