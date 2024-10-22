Україна та Туреччина гарантуватимуть якість оборонних товарів та послуг

Меморандум уклали на п'ять років з можливістю автоматичного продовження на наступні п'ятирічні періоди.

Кабінет Міністрів України затвердив Меморандум про взаєморозуміння з урядом Туреччини щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Як повідомили у Міноборони, документ підписали 8 березня 2024 року у Стамбулі.

Меморандум передбачає взаємне визнання систем забезпечення якості оборонної продукції між країнами. Він має на меті зміцнення потенціалу оборонної промисловості обох держав. Документ розширює рамки військово-технічного співробітництва, започаткованого у 2020 році.

"Реалізація домовленостей забезпечить застосування єдиних процедур та публікацій з гарантування якості НАТО (AQAP) при розробці та закупівлі оборонної продукції. Це суттєво зближує Україну та Туреччину, а також дозволяє розширити сферу застосування стандартів Альянсу за напрямком військово-промислового співробітництва", – прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

Угода передбачає взаємний контроль якості на всіх етапах виробництва оборонної продукції. Документ включає:

аналіз ризиків, пов’язаних із виконанням контрактів

планування державних гарантій якості

моніторинг виробничих процесів

дотримання постачальником виконання умов контрактів, які містять положення AQAP.

Особлива увага приділяється захисту конфіденційної інформації та прав інтелектуальної власності.

Документ сприятиме поглибленню українсько-турецького співробітництва у сфері оборонної промисловості та забезпечить високі стандарти якості продукції військового призначення.

Меморандум укладено на п'ять років з можливістю автоматичного продовження на наступні п'ятирічні періоди.

Наередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив із міністром оборони Туреччини ініціативи, спрямовані на зміцнення оборонно-промислових комплексів обох країн.