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Міненерго: у двох областях України запровадили аварійні відключення світла

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях

Міненерго: у двох областях України запровадили аварійні відключення світла
Фото: Укренерго

Минулої доби через атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру у Сумській та Чернігівській областях були запроваджені аварійні відключення.

Про це інформує Міненергетики. "О 12:55 на Чернігівщині, і о 20:47 на Сумщині всі споживачі були знову заживлені. На ранок в Сумській області знову через дронові атаки є нові знеструмлення споживачів", — ідеться у повідомленні. 

У відомстві закликали споживачів користуватись електроенергію ощадливо, особливо у вечірній період з 17:00 до 22:00.

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях", — інформують у Міненерго. 

У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряних ліній знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 350 абонентів.

У Сумській області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено. 

Станом на ранок знову внаслідок дронової атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення побутових споживачів.

Також на Львівщині в одному з приміщень на території шахти з невідомих причин виникла пожежа.Через потрапляння продуктів горіння в шахту, де на момент інциденту перебувало 32 працівники, усіх було виведено на поверхню. Постраждалих немає.Триває ліквідація пожежі.

Донецька область: через технологічні порушення знеструмлювалась шахта. В шахті на момент інциденту перебувало 20 працівників, їх вивели на поверхню. 

Минулої доби енергетики відновили живлення для 78 165 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 563 населених пункта.

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