Вночі Сили ППО збили 11 ворожих безпілотників на Сумщині

У ніч на 20 жовтня в небі над Сумщиною Сили ППО знищили 11 ворожих ударних дронів.
Про це інформує Сумська ОВА.
"Сьогодні вночі, 20 жовтня у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 11 ворожих БпЛА типу “Шахед”. Дякуємо підрозділам ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ за захист та збережені життя", — ідеться у повідомленні.
З початку року сили протиповітряної оборони збили 344 російських безпілотників в Сумській області.
- Росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумщини, застосувавши КАБи та "Шахеди". Є загиблі та постраждалі.