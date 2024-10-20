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Вночі Сили ППО збили 11 ворожих безпілотників на Сумщині

Від початку року ППО збила 344 "Шахедів" у Сумській області.

Вночі Сили ППО збили 11 ворожих безпілотників на Сумщині
ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 20 жовтня в небі над Сумщиною Сили ППО знищили 11 ворожих ударних дронів.

Про це інформує Сумська ОВА.

"Сьогодні вночі, 20 жовтня у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 11 ворожих БпЛА типу “Шахед”. Дякуємо підрозділам ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ за захист та збережені життя", — ідеться у повідомленні.

З початку року сили протиповітряної оборони збили 344 російських безпілотників в Сумській області.

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