За добу Сили оборони ліквідували ще 1340 росіян

За минулу добу Сили оборони знищили 12 російських танків, 17 артсистем ворога та 1340 окупантів.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 678520 (+1340) осіб,
- танків ‒ 9047 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18111 (+39) од,
- артилерійських систем – 19565 (+17) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2624 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26987 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3476 (+3)
Дані уточнюються.