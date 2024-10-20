За добу Сили оборони ліквідували ще 1340 росіян

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

За минулу добу Сили оборони знищили 12 російських танків, 17 артсистем ворога та 1340 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 678 520 військових.

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