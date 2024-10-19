Міністри оборони G7 підтримали незворотний шлях України до членства у НАТО

Міністри повторили, що кінцевою метою залишається всеосяжний, справедливий і міцний мир згідно з міжнародним правом.

Міністри оборони країн-членів G7 підтримують Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Про це йдеться в оприлюдненій головуючою в G7 Італією підсумковій декларації за підсумками зустрічі міністрів у Неаполі, передає Укрінформ.

“Ми підкреслюємо намір і надалі надавати допомогу Україні, в тому числі військову допомогу в короткостроковій і довгостроковій перспективах. Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО”, – йдеться у документі.

Глави Міноборони також вважають вкрай важливим продовжувати підтримувати потреби у навчанні та тренуванні Сил оборони та безпеки України в короткостроковій та довгостроковій перспективах, враховуючи потребу у відновленні сил.

Міністри повторили, що кінцевою метою залишається всеосяжний, справедливий і міцний мир згідно з міжнародним правом, викладеним у Статуті ООН та його принципах, що забезпечує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

Окрім міністрів оборони країн G7, також у сьогоднішній зустрічі взяли участь високий представник ЄС Жозеп Боррель та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.