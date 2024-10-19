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Україна і Німеччина підписали угоду про посилення ППО

До проєкту долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди і Данія.

Україна і Німеччина підписали угоду про посилення ППО
Рустем Умєров і Борис Пісторіус
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Україна і Німеччина підписали угоду про посилення ППО.

Про це повідомив глава Міноборони Рустем Умєров за підсумками засідання міністрів оборони G7.

За словами Умєрова, документ стосується «негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України». 

«Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України», - розповів міністр.

До проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять держав: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди і Данія.

  • Нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що до кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини за підтримки партнерів ще один пакет військової допомоги. Йдеться про 1,4 млрд євро від Німеччини, Бельгії, Данії та Норвегії. Наша держава отримає установки ППО ІrisT і Skynex, а також гаубиці, "гепарди", САУ, броньовані авто, бойові дрони, радари і боєприпаси.
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