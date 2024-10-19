До проєкту долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди і Данія.

Україна і Німеччина підписали угоду про посилення ППО.

Про це повідомив глава Міноборони Рустем Умєров за підсумками засідання міністрів оборони G7.

За словами Умєрова, документ стосується «негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України».

«Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України», - розповів міністр.

До проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять держав: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди і Данія.