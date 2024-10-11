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​До кінця року Україна отримає від Німеччини і партнерів ще один пакет допомоги на суму 1,4 млрд євро

До нього увійдуть боєприпаси, ППО ІrisT, бойові дрони та ін.

​До кінця року Україна отримає від Німеччини і партнерів ще один пакет допомоги на суму 1,4 млрд євро
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

До кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини за підтримки партнерів ще один пакет військової допомоги.

Про це у своїй заяві для ЗМІ повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

"До кінця року ми за підтримки наших партнерів - Бельгії, Данії та Норвегії - поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро", - сказав Шольц.

Наша держава отримає установки ППО ІrisT і Skynex, а також гаубиці, "гепарди", САУ, броньовані авто, бойові дрони, радари і боєприпаси.

Також Шольц розповів про заплановану допомогу Україні на 2025 рік.

"У наступні році ми продовжимо військову підтримку України - 4 млрд євро ми вже включили в наш бюджет. Це є пряма двостороння військова допомога", - додав канцлер.Це демонструє дві речі. По-перше, Україна може на нас розраховувати. По-друге, це чіткий меседж Путіну - гра на час нічого не дасть. Ми і надалі будемо підтримувати Україну. 

  • Зеленський перебуває з візитом у Німеччині після відвідин Ватикану., Італії, Великобританії, Франції, де представляє лідерам план перемоги.
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