​До кінця року Україна отримає від Німеччини і партнерів ще один пакет допомоги на суму 1,4 млрд євро

До нього увійдуть боєприпаси, ППО ІrisT, бойові дрони та ін.

До кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини за підтримки партнерів ще один пакет військової допомоги.

Про це у своїй заяві для ЗМІ повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

"До кінця року ми за підтримки наших партнерів - Бельгії, Данії та Норвегії - поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро", - сказав Шольц.

Наша держава отримає установки ППО ІrisT і Skynex, а також гаубиці, "гепарди", САУ, броньовані авто, бойові дрони, радари і боєприпаси.

Також Шольц розповів про заплановану допомогу Україні на 2025 рік.

"У наступні році ми продовжимо військову підтримку України - 4 млрд євро ми вже включили в наш бюджет. Це є пряма двостороння військова допомога", - додав канцлер.Це демонструє дві речі. По-перше, Україна може на нас розраховувати. По-друге, це чіткий меседж Путіну - гра на час нічого не дасть. Ми і надалі будемо підтримувати Україну.