Бербок заявила, що Путін не готовий розмовляти з канцлером Німеччини Шольцом

Раніше з’явилась інформація, що Шольц планує зателефонувати Путіну напередодні зустрічі G20, яка має відбутися наприкінці листопада у Бразилії.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сьогодні, 11 жовтня, заявила, що Путін не виявив готовності обговорювати посередництво в питанні війни РФ проти України з канцлером ФРН Олафом Шольцом, пише DW.

Бербок розкритикувала позицію Путіна, який відхиляє ініціативу мирних переговорів.

"Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнувань. Цими днями він навіть не готовий розмовляти з канцлером Німеччини телефоном", – додала вона.

На початку жовтня німецька газета Die Zeit з посиланням на неназвані джерела в уряді Німеччини повідомила, що Олаф Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним. Провести цю бесіду планується напередодні саміту "великої двадцятки" (G20) у Бразилії у листопаді, але Берлін поки не звертався до Москви з відповідним офіційним запитом, зазначило видання.