Бербок заявила, що Путін не готовий розмовляти з канцлером Німеччини Шольцом

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сьогодні, 11 жовтня, заявила, що Путін не виявив готовності обговорювати посередництво в питанні війни РФ проти України з канцлером ФРН Олафом Шольцом, пише DW.
Бербок розкритикувала позицію Путіна, який відхиляє ініціативу мирних переговорів.
"Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнувань. Цими днями він навіть не готовий розмовляти з канцлером Німеччини телефоном", – додала вона.
На початку жовтня німецька газета Die Zeit з посиланням на неназвані джерела в уряді Німеччини повідомила, що Олаф Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним. Провести цю бесіду планується напередодні саміту "великої двадцятки" (G20) у Бразилії у листопаді, але Берлін поки не звертався до Москви з відповідним офіційним запитом, зазначило видання.