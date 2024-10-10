Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол

Розповідаємо, що відбувається в партії президента й навколо неї.

Сама Олена Шуляк такі звинувачення спростовує, як і її соратники. А втім, LB.ua знайшов ознаки підготовки нового політичного проєкту.

Двоє з них заявили LB.ua , що не бачать сенсу спілкуватися з людиною, яка нібито працює над створенням нової партії разом з колишнім віцепрем'єром з відновлення та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим й ексголовою Держагентства відновлення Мустафою Найємом.

Коли формальна очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк ініціювала нараду в ОП з головами регіональних осередків про стан справ у президентській політичній силі, кілька керівників захід проігнорували.

Фото: glavcom.ua Олена Шуляк

«Будуємо разом» фонд чи партію?

Один впливовий нардеп «Слуги» після наради в ОП розповів LB.ua, що не всі запрошені погодилися прийти на зустріч саме через Олену Шуляк.

«У партії всі знають про її проєкт з Кубраковим і Найємом. Вони зареєстрували благодійний фонд, який потім перетворять на нову партію. Обрали форму фонду, бо вже набрали команду, якій треба платити зарплати», — заявив співрозмовник LB.ua.

Ми знайшли у відкритих джерелах інформацію про цю структуру.

Фонд «ВІ БІЛД ЮКРЕЙН» («Ми будуємо Україну») зареєстрований 21 серпня 2024 року. Засновники: Олександр Кубраков, його колишні заступниці в Міністерстві розвитку громад та інфраструктури Олександра Азархіна й Анна Юрченко, колишній керівник Держагентства відновлення Мустафа Найєм, колишній міністр економіки у другому уряді Юлії Тимошенко Богдан Данилишин. Очолює фонд ще один колишній заступник Кубракова Юрій Васьков.

Фото: mtu.gov.ua USAID, Київ, 9 лютого 2023 Віцепрем’єр — міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков (другий ліворуч), його заступники Олександра Азархіна (ліворуч), Анна Юрченко (праворуч) і голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм під час зустрічі з представниками, Київ, 9 лютого 2023

Очільник регіонального осередку «Слуги», який умисно не пішов на нараду в ОП, заявив LB.ua, що «Шуляк штрикає ножі в спину».

«У партії багато людей вважають її зрадницею. Вона не член команди, бо одна з небагатьох, хто не голосував за призначення Олексія Кулеби (колишнього заступника керівника ОП. — LB.ua) віцепрем'єром і міністром розвитку громад. Натомість Шуляк одразу написала пост про те, яким хорошим є Кубраков», — додав співрозмовник.

На жаль, усі народні депутати зі «Слуги» погодилися розповідати про внутрішньопартійну ситуацію виключно не під запис, мотивуючи це «етичністю».

«Усю діяльність Олени можна розділити на до й після, коли вона почала працювати на Кубракова, на їхню групу, яку зараз вже називають партією, — заявив один з керівників партії. — Колеги обурювалися, що вона будує цю нову партію на ресурсах “Слуги”. Це їй не додало довіри колег. Тим паче після гучного скандалу з лобіюванням містобудівного закону».

Ще один нардеп зі «Слуги» заявив, що згаданий фонд фінансують американські донори.

Фото: facebook/Слуга Народу

«Чомусь продовжують вірити в білих і пухнастих реформаторів, які насправді пиляли гроші на відбудові інфраструктури, — сказав політик, який донедавна був близьким соратником Олени Шуляк. — На жаль, американці досі вірять тим, хто вміє малювати гарні презентації».

Сама пані Шуляк у коментарі LB.ua назвала слова колег про плани створити нову партію чутками.

«Запевняю, що зараз усі наші зусилля як політичної команди спрямовані на перемогу України, а не на створення якихось політичних проєктів», — заявила вона.

Олександр Кубраков, як і його соратник Мустафа Найєм, на запит LB.ua про мету створення фонду та напрямки його роботи рекомендували почитати колонку ексвіцепрем'єра на УП.

Фото: restoration.gov.ua Олександр Кубраков і Мустафа Найєм

У цьому блозі Кубраков розповідає, що коли завершив роботу в уряді, разом з колегами з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України «прийняли рішення залишитися командою та продовжувати бути максимально корисними для країни».

«В колонці — цитати. Все інше — чиїсь припущення та плітки. Дякую», — додав Кубраков у повідомленні LB.ua.

Щодо цитат зі згаданої колонки. У ній автор пише, що «ми вже працювали з міжнародною консалтинговою компанією Boston Consulting Group (BCG) над комплексною Стратегією економічного відновлення України». І анонсує «експертні дискусії, консультації з бізнесом, роботу з партнерами та урядом для перетворення Стратегії в конкретний План дій».

З прочитаного складається враження, що Стратегія, про яку пише Кубраков, була напрацьована в час, коли він працював в уряді. Бо ще в червні 2023 року на полях Лондонської конференції він презентував проєкт інфраструктурного відновлення We build Ukraine.

Тож постають питання: чи мав у такому разі Олександр Кубраков і його колеги право «приватизувати» цей проєкт і використати вже в рамках свого фонду? Це питання LB.ua Кубраков залишив без відповіді.

Олександра Азархіна у спілкуванні з LB.ua також закликала почекати на «нормальну презентацію фонду».

«Нам ще зарано щось говорити. Не хочу спойлерити. Але ми обов'язково підготуємося. Зробимо гарненький реліз, щоб там все було детально прописано», — сказала вона.

А на уточнювальне питання про плани трансформації фонду в нову партію додала, що «це не відповідає дійсності».

Богдан Данилишин у розмові з LB.ua був більш багатослівним.

Фото: gmk.center Богдан Данилишин

Він розповів, що основна мета фонду «ВІ БІЛД ЮКРЕЙН» — розробити детальний стратегічний план розвитку економіки України в умовах війни та післявоєнного відновлення.

«Із засновниками фонду я працював над питаннями розвитку територій і громад як завідувач кафедри КНЕУ, ми також постійно працювали над удосконаленням Стратегії регіонального розвитку України. Разом з міжнародними організаціями працюємо на цей час над Стратегією економічного відновлення України», — сказав він.

У «Слузі» не вірять в успіх проєкту Кубракова. А на Банковій шукають заміну самій «Слузі»

«Звісно, всі розмови, що партії не буде, очікувані. Ніхто не хоче фальстарту. Та я не знаю жодної партії в нас із назвою англійською мовою, яка вигравала б щось, — заявив нардеп, який свого часу був політичним консультантом. — Можливо, це гра для партнерів і міжнародних донорів. Намагання повторити фокус Олексія Гончарука 2019 року, коли він разом з Шуляк, Кубраковим й іншими колегами з BRDO (Офіс ефективного регулювання, експертно-аналітичний центр, який фінансували міжнародні донори. — LB.ua) провели один форум, написали якийсь папірець про розвиток країни, а потім ми їх усіх забрали в “Слугу”».

Цікаво, що юридична адреса реєстрації BRDO й нового фонду «ВІ БІЛД ЮКРЕЙН» та сама: Київ, вул. Григорія Сковороди, 21/16.

Фото: facebook.com/MinInfra.UA Олена Шуляк, Мустафа Найєм й Олександр Кубраков

За його словами, в «Слузі» докладуть певних зусиль, щоб дискредитувати колишніх однопартійців.

«Якщо говорити про якусь гіпотетичну партію Залужного і навіть про реальну партію Притули, навіть про реальний блок Зеленського, то зрозуміло, що такі кадри, як Кубраков і Шуляк, будуть потрібні. Як нібито “реформатори”, “світлі люди”. Але ж ми всі знаємо, які вони світлі. І коли прийде час, ми про них розповімо», — анонсував політик.

Інший впливовий член «Слуги» додав, що до президента Зеленського вже неодноразово апелювали через необхідність змінити Олену Шуляк на посаді керівника партії. «Однак ми дуже повільно ухвалюємо рішення. Та й самому президенту зараз не до партії, він займається війною», — продовжив співрозмовник LB.ua.

Тим паче схоже, на Банковій не робитимуть ставки на «Слугу» в її нинішньому форматі, заявив він.

«Партія не має майбутнього. Це розуміють усі. Тому йде пошук нових форматів. Це може бути партія президента чи проєкт, який об'єднує військових, — сказав політик. — Ми цинічні. Проведемо опитування, побачимо, чого хочуть люди, потім пообіцяємо та виграємо на виборах. Так це працює. “Слуга народу” — це оболонка, яка просто дасть людей у ті самі виборчі комісії, а партія вже буде іншою. Якою? Ми поки що не знаємо. Президент поставить завдання, а ми його виконаємо».