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Кличко у Німеччині відвідав урочистості з нагоди річниці мирної революції і поспілкувався з канцлером Шольцем

Політики, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу в Німеччині, міжнародних організацій зібралися в Лейпцигу на урочистий захід.

Кличко у Німеччині відвідав урочистості з нагоди річниці мирної революції і поспілкувався з канцлером Шольцем
Віталій Кличко у Лейпцигу
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь в заході з нагоди річниці мирної революції в Німеччині та поспілкувався з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. 

«Політики, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу в Німеччині, міжнародних організацій зібралися в Лейпцигу на урочистий захід з нагоди 35 річниці мирної революції в Німеччині. З промовою про демократію та свободу виступив Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Який, зокрема, відзначив, що саме через прагнення українців визначати своє вільне майбутнє росія напала на Україну», - повідомив Віталій Кличко.

Віталій Кличко і Олаф Шольц
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Віталій Кличко і Олаф Шольц

Під час зустрічі з Олафом Шольцем Віталій Кличко говорив про посилення допомоги Україні. 

«У спілкуванні з канцлером ще раз наголосив на необхідності посилення допомоги Україні в її боротьбі, оскільки момент у війні — дуже критичний. І не можна піддаватися на шантаж Кремля. Свобода України — це і свобода Європи!» - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко у Лейпцигу взяв участь в церемонії нагородження престижною премією «Leipzig Media Prize». Її отримала німецька журналістка, яка висвітлює війну в Україні.

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