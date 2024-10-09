Орбан і фон дер Ляєн посперечилися сьогодні у Європарламенті через війну в Україні

Очільниця Єврокомісії прокоментувала липневий візит угорського прем'єра до Москви, сказавши: “все ще є деякі, хто звинувачує у цій війні не загарбників, а тих, до кого вторгнулися".

Віктор Орбан та Урсула фон дер Ляєн посперечилася сьогодні у Європарламенті через війну в Україні

Угорський прем’єр Віктор Орбан і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн “зіткнулися сьогодні лобами” під час бурхливих дебатів у Європейському парламенті, на яких обидва лідери окреслили протилежні бачення майбутнього Європи та показали свою сильну неприязнь один до одного, повідомляють Euronews.

Темами їхніх суперечок є, серед іншого, війна Росії проти України, проблема втрати конкурентоспроможності Європи та зростання нелегальної міграції у блоці.

Очільник угорського уряду назвав відповідь ЄС на війну “погано спланованою та погано реалізованою” та закликав блок відновити спілкування з Кремлем, як це він зробив під час суперечливого візиту до Москви в липні.

“Європейський Союз дотримувався помилкової політики, коли йдеться про цю війну. Якщо ми хочемо виграти, нам потрібно змінити цю програшну стратегію”, ‒ заявив він депутатам.

Очільниця ЄК прокоментувала візит Орбана до Кремля, сказавши: “все ще є деякі, хто звинувачує у цій війні не загарбників, а тих, до кого вторгнулися. Не жагу Путіна до влади, а жагу України до свободи”.

“Я хочу їх запитати: чи звинуватили б вони угорців у радянському вторгненні 1956 року? Чи чехів і словаків у радянських репресіях 1968 року? Народ України є борцем за свободу, як і герої, що звільнили Центральну та Східну Європу від радянської влади”, ‒ продовжила фон дер Ляєн.

Фото: EPA/UPG Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Європарламенті, 9 жовтня 2024 року

Орбан негативно відреагував на порівняння, заявивши, що Угорська революція 1956 року “не мала нічого спільного” з опором України російським військам.

“У минулому, як сказано в договорах (ЄС), Комісія була охоронцем договорів, це був нейтральний орган. Її робота полягала в тому, щоб відкинути політичні дебати та вирішити розбіжності в законний спосіб, але зараз це змінилося”, ‒ заявив прем’єр.

“Замість бути охоронцем договорів, це політичний орган, політична зброя", - додав він, звертаючись безпосередньо до фон дер Ляєн, яка залишалася з “кам’яним” виразом обличчя.

Фото: EPA/UPG Угорський прем'єр Віктор Орбан у Європарламенті, 9 жовтня 2024 року

Фото: EPA/UPG Віктор Орбан та Урсула фон дер Ляєн до початку дебатів у Європарламенті, 9 жовтня 2024 року

Зазначимо, Орбан також представив сьогодні у Європарламенті пріоритети угорського головування у Раді ЄС, яке почалося 1 липня і триватиме пів року.

Раніше Віктор Орбан заявив, що Україна не може виграти війну з Росією на полі бою. Він додав, що для порятунку життів необхідні діалог і припинення вогню.