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Грузія: віцепрезидентка Єврокомісії назвала парламентські вибори вирішальним тестом для демократії

Виборча кампанія вже була затьмарена проблематичними заявами та діями зі сторони керівної партії, включаючи обіцянки заборонити опозиційні сили.

Грузія: віцепрезидентка Єврокомісії назвала парламентські вибори вирішальним тестом для демократії
Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова
Фото: EPA/UPG

Парламентські вибори, які відбудуться у Грузії 26 жовтня, стануть вирішальними для її просування до членства в Євросоюзі та критично важливим тестом для демократії.

Про це під час тематичних слухань в Європарламенті заявила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова, яка виступила перед депутатами від імені високого представника ЄС, пише Укрінформ.

“Наступні парламентські вибори будуть потужним тестом для грузинської демократії. Виборча кампанія вже була затьмарена проблематичними заявами та діями зі сторони керівної партії, включаючи обіцянки заборонити опозиційні сили, а також дії з обмеження громадянського суспільства та медіа. Такі тактики є характерними для тоталітарних режимів”, ‒ сказала Йоурова.

Вона підкреслила, що втілення таких цілей буде суперечити цінностями і принципам ЄС, дотримання яких є ключовим для членства у блоці.

Йоурова зауважила, що торік у грудні, коли Грузія отримала статус кандидата на членство в ЄС, європейська сторона очікувала, що це стане потужним стимулом для влади країни у втіленні важливих реформ, необхідних для початку переговорів про членство. Натомість протягом минулих місяців керівна політична сила прийняла закони, які відвели країну від цієї мети.

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  • Попри масові протести грузинська влада прийняла закон "Про прозорість іноземного впливу", більш відомий як "закон про "іноагентів", спрямований на утиски організацій громадянського суспільства та медіа. Сьогодні стало відомо, що Конституційний суд Грузії не призупинив дію цього закону.
  • Також були прийняті й інші законодавчі акти, які запровадили дискримінаційні обмеження проти ЛГБТ-спільноти та послабили незалежність ключових державних інституцій. Водночас у країні була розгорнута безпрецедентна антиєвропейська риторика та проросійська пропоганда.
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